Ouarzazate: Marokko opent opleidingsinstituut voor groene energiesector

De minister van Onderwijs Saaid Amzazi was zondag aanwezig bij de inhuldiging van het nieuwe opleidingsinstituut

De kersverse onderwijsinstelling in Ouarzazate verzorgt opleidingen voor beroepen in de sector voor hernieuwbare energie en maakt deel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal ministeriële sectoren.

De partnerschapovereenkomst uit 2011 had het doel gelijke tred te houden met het nationale energiebeleid. Het instituut is de derde in zijn soort in Marokko, na de inhuldiging van twee soortgelijke instellingen in Oujda en Tanger.

Volgens onderwijsminister Amzazi zorgt het instituut in de toenemende vraag naar mankracht en gekwalificeerde personeel in de sector van hernieuwbare energie en op gebieden die verband houden met energie-efficiëntie. De instelling bied jaarlijks plek aan 400 studenten.



De transitie naar hernieuwbare energiebronnen in Marokko zal de komende 20 jaar leiden tot 482.000 nieuwe banen. Het grootste deel van de gecreëerde banen gaat richting hooggeschoolde werknemers voor de aanleg en onderhoud van van windparken en zonne-energiecentrales.

De keus voor Ouarzazate ligt voor de hand aangezien de regio de thuisbasis is van de uiterst prestigieuze zonne-energiecentrale Noor, het immense complex voorziet zo'n twee miljoen Marokkanen van stroom.



Het Noor Ouarzazate-station beslaat meer dan 3.000 hectare en wordt internationaal geprezen. In 2019 meldde CNN dat het energieproject voldoende elektriciteit produceert om een ​​stad zo groot als Praag (twee keer zo groot als Marrakech) van stroom te voorzien.

Marokko heeft bijna € 4,7 miljard geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie. Volgens een recent rapport van de Economische, Sociale en Milieuraad van Marokko (CESE) heeft het Noord-Afrikaanse land het potentieel om tegen het jaar 2050 meer dan 96% van de benodigde elektriciteit op te wekken met behulp van hernieuwbare energie.

