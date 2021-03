Amsterdam gaat jongeren met een coronadip helpen

Jongeren uit Amsterdam tussen de 16 en 24 jaar oud die tijdens de coronacrisis worstelen met problemen thuis, op het werk of op financieel gebied, kunnen vanaf maandag terecht op het online platform Young Originals.

Op de site kunnen ze een coach toegewezen krijgen die ze helpt om hun leven weer, of beter, op de rit te krijgen.

Wethouder Simone Kukenheim van Jeugdzaken maakt zich zorgen over de mentale, sociale en financiële gevolgen die de coronamaatregelen op jongeren hebben. "De maatregelen vallen jongeren erg zwaar, zeker omdat ze al zo lang gelden.

Gelukkig is er nu voor alle Amsterdamse jongeren het platform Young Originals. Hier kunnen ze met jongerenwerkers praten over hun problemen en kunnen ze terecht voor hulp en coaching via de kanalen die ze zelf vaak gebruiken, zoals WhatsApp," aldus Kukenheim.



Het college van B en W in Amsterdam heeft 1,8 miljoen euro aan rijksmiddelen gebruikt om jongeren in coronatijd perspectief te bieden. Het geld wordt gebruikt voor uitbreiding van het aanbod van preventieve en lichte psychologische hulp, en er worden (buiten)sport- en bewegingsactiviteiten georganiseerd, waaronder meidenvoetbal en e-sports competities.

Er is veel aandacht voor begeleiding, coaching en het opvangen van (eerste) zorgsignalen. Ook kunnen jongeren sinds medio februari terecht bij ‘UpTalk’ van de GGD, een hulplijn voor jongeren die zich somber of gestrest voelen.

© ANP 2021