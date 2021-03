Witte Huis sluit bestraffing Saoedische kroonprins 'ooit' niet uit

Het Witte Huis sluit niet uit dat de VS de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ooit zullen straffen voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Volgens een woordvoerder kan het zijn dat de Amerikaanse regering de machtigste man van Saoedi-Arabië voor zijn rol bij de moord alsnog sancties oplegt, mocht dat noodzakelijk blijken.

"Natuurlijk behouden we ons het recht voor om elke actie te ondernemen" op een door het Witte Huis gekozen tijdstip en wijze, aldus de woordvoerder. Om er meteen aan toe te voegen dat "historisch gezien" de Verenigde Staten "doorgaans" geen sancties hebben opgelegd aan leiders van landen waar ze diplomatieke betrekkingen mee hebben.

Washington maakte eind vorige week een rapport openbaar waarin wordt beweert dat kroonprins Mohammed bin Salman de uitschakeling van de journalist steunde. Hij gaf naar verluidt toestemming Khashoggi gevangen te nemen of te doden. De journalist verdween in het Saoedische consulaat in Istanbul, waar hij naartoe was gelokt. Algemeen wordt aangenomen dat een speciaal team hem daar heeft vermoord en in stukken heeft gehakt.



Meteen na publicatie van het rapport van de geheime dienst zei Washington de kroonprins niet te straffen, maar wel tientallen andere betrokkenen. Saoedi-Arabië is de belangrijkste Arabische bondgenoot van de VS.

De Amerikaanse president Biden wil deze nauwe, maar schimmige relatie transparanter maken.

