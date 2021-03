Nieuw wetsvoorstellen voor stemrecht Marokkaanse diaspora

De nieuwe wetsvoorstellen zijn bedoeld om buitenlandse Marokkanen (MRE) volledig en actief deel te laten namen aan de verkiezingen in Marokko

De voorstellen zijn een initiatief van de MAAN-beweging. De organisatie pleit er voor om Marokkaanse diaspora kies-, en stemrecht te verschaffen, maar ook om kandidaturen voor parlements- en gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken.

De organisatie pleit voor het herzien van het huidige wetsartikel (27.11) en 10 procent van de 305 zetels toe te wijzen aan lokale kiesdistricten of diaspora. In een ander voorstel adviseert de organisatie om Artikel 2 te wijzigen en twee compleet nieuwe kiesdistricten te creëren, specifiek voor in het buitenland wonende Marokkanen.

Het eerste te creëren kiesdistrict is bedoeld voor Europese Marokkanen, het tweede is bedoeld voor de andere vier continenten. Statistieken geven aan dat 60% van de ruim zes miljoen Marokkaanse diaspora woonachtig is in Europa en krijgt zodoende 20 van de 30 zetels, de overige 10 zetels zijn voor het tweede kiesdistrict.



Ook wordt voorgesteld Artikel 22 te wijzigen om diaspora de mogelijkheid te geven zich kandidaat te stellen in de aan hen toegewezen kiesdistricten. Het wijzigen van artikel 72 zal het bovendien mogelijk maken om diaspora de mogelijkheid te geven te stemmen in ambassades en consulaten.

Economische bijdrage MRE

Deze wetsvoorstellen komen op het moment dat het stemrecht van diaspora weer in de vergetelheid dreigt te raken. MAAN zegt teleurgesteld te zijn dat tot dusver geen wetsvoorstellen zijn overwogen voordat de volgende electorale deadlines verlopen.



Voor MAAN is het toestaan ​​van actieve deelname aan het verkiezingsproces een manier om de gelijkheid en loyaliteit van diaspora te borgen. Geldoverboekingen van buitenlandse Marokkanen vertegenwoordigen namelijk zo'n 5% van het bruto binnenlands product (BNP).

Zo'n 75% van de ruim 68 miljard DH (€ 6,2 miljard) ging naar gezinsondersteuning.

