Marokko sluit zich aan bij Islamitische organisatie voor voedselzekerheid

Marokko heeft vorige week in het Saoedische Jeddah een statuut ondertekend om officieel toe te treden tot de Islamitische Organisatie voor Voedselzekerheid (IOFS).

De Marokkaanse ambassadeur in Saoedi-Arabië Mustapha Mansouri en permanent vertegenwoordiger bij de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen ondertekenden namens Marokko het document. De twee hielden een bijeenkomst om samenwerkingsgebieden tussen Marokko en het OIC te bespreken alsook manieren om deze verder te verbeteren.

Het IOFS van het OIC werd opgericht in 2013 met als doel de voedselzekerheid voor de lidstaten te waarborgen en expertise en ondersteuning te bieden voor projecten op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling.

Al-Othaimeen verwelkomde de "centrale rol" van Marokko bij het OIC en het belang ervan voor gezamenlijke islamitische acties. Marokko is sinds de oprichting in 1969 lid van het in Jeddah gevestigde OIC en het nieuwe lidmaatschap bij IOFS kan de komende jaren zorgen voor betere landbouwprestaties in Marokko.



Het lidmaatschap geeft Marokko ook meer kansen om andere internationale markten te verkennen, met name in Centraal-Azië en Afrika waar de meerderheid van de lidstaten vandaan komt.

Marokko kan een belangrijke rol spelen in de wereldwijde voedselzekerheid. De strategische ligging op het Afrikaanse continent biedt met name kansen om de voedselzekerheid in Afrika te ondersteunen. Marokko is daarnaast 's werelds grootste exporteur van fosfaat, waarbij fosfor een belangrijke ingrediënt is voor meststoffen.

