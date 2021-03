Marokko beklaagt zich bij VN over Algerijnse propaganda en Polisario

Marokko heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en lidstaten van de VN-Veiligheidsraad een brief gestuurd om de anti-Marokko sentimenten van Algerije en het Polisario-front te ontkrachten.

De ambassadeur van Marokko bij de Verenigde Naties in New York Omar Hilale heeft de brief eind februari ingediend.

Met meerdere foto- en video-bijlagen onthulde de brief van Marokko het nepnieuws van Algerijnse staatsmedia en het Polisario-front over een vermeende oorlog met Marokko, evenals valse beschuldigingen over mensenrechtenschendingen in de zuidelijke provincies van Marokko.

De Marokkaanse topdiplomaat leverde de VN het bewijs dat de situatie in de zuidelijke provincies van Marokko "kalm en stabiel" is en dat er in de regio geen gewapend conflict gaande is. Hilale benadrukte in de brief dat het Polisario-Front "openlijk oproept tot geweld tegen mensen" in de Sahara.



Fictieve oorlog

Sinds november 2020 publiceert het Polisario-front en de Algerijnse staatsmedia dagelijks berichten over het vermeende gewapende conflict in de Sahara. Marokko heeft de propaganda lang genegeerd maar de recente brief van Hilale aan het adres van de VN suggereert dat Rabat assertiever zal optreden tegen de voortdurende anti-Marokko campagne van buurland Algerije.

"De fictieve oorlog van de 'Polisario', die bewezen en gedocumenteerde banden onderhoudt met terroristische groeperingen en mensenhandelaars in de Sahel-regio, wordt tegengesproken door de stabiliteit ter plaatse, zoals gedocumenteerd door internationale persagentschappen en televisiekanalen", leest de brief.



"Er is ondersteunend bewijs dat de informatie en afbeeldingen die door Polisario worden gepubliceerd nep zijn en betrekking hebben op andere conflicten", voegde hij toe.

Ook wordt in de brief de valse beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door Marokko in de Sahara aan de kaak gesteld. Het Polisario-front en Algerije melden al enkele maanden dat Marokko 'Sahrawi-activisten' onderdrukt en hen een reisverbod heeft opgelegd.



"De aantijgingen van beperking van de bewegingsvrijheid in de Marokkaanse Sahara zijn volkomen ongegrond", schreef Hilale. Hij verklaart dat separatisten de mobilisatie van Marokkaanse overheidsinstanties tegen de coronapandemie verkeerd interpreteren als een mobilisatie om 'Sahrawi-activisme' te onderdrukken. "De bevolking van de Marokkaanse Sahara geniet volledige bewegingsvrijheid zoals gegarandeerd door de wet, zowel binnen als buiten Marokko", aldus Hilale.

"Dankzij het volledige genot van dit recht kunnen de separatistische activisten vrij naar Algerije en de Tindouf-kampen reizen, waar ze ideologische indoctrinatie en militaire training ondergaan", zei hij. Hilale herinnerde er aan dat diezelfde bewegingsvrijheid de separatisten ook in staat stelt naar het buitenland te reizen en deel te nemen aan openbare demonstraties die de territoriale integriteit van Marokko aanvechten.



Sultana Khaya

De brief was ook bedoeld om drie specifieke aantijgingen tegen Marokko te ontkrachten. De zelfbenoemde mensenrechtenactiviste Sultana Khaya beweert al geruime tijd dat de Marokkaanse autoriteiten haar willen doden. Volgens Hilale maken de beweringen van Khaya deel uit van Polisario's tactiek om "mensenrechten te gebruiken voor politieke doeleinden" en om de aandacht van de internationale gemeenschap af te leiden van de situatie in de vluchtelingenkampen in Tindouf.

Volgens Hilale is Khaya geen "vreedzame mensenrechtenactiviste" maar een "voorstander van geweld". Ze nam in de eerste twee weken van 2019 deel aan militaire oefeningen en ze riep op tot gewapend geweld tegen burgers in de Marokkaanse Sahara, waarschuwde Hilale en sloot in de brief een foto waarin van Khaya te zien is in een militair uniform met een kalasjnikovgeweer.



Mohamed Salem Fahim

De tweede zaak die Hilale in zijn brief behandelde betreft de dood van Mohamed Salem Fahim. De Sahrawi kwam begin dit jaar om het leven bij een verkeersongeval. Het Polisario-front en Algerije beschuldigen de Marokkaanse autoriteiten ervan de jongeman te hebben vermoord.

"De overledene was het slachtoffer van een dodelijk verkeersongeval", verzekerde Hilale.



Gdeim Izik

Tot slot maakte Hilale van de gelegenheid gebruik om om de aantijgingen van martelingen en mishandelingen te ontkrachten. Algerije beschuldigt Marokko er van gevangenen te mishandelen, het gaat Algerije specifiek om personen die zijn veroordeeld na de gebeurtenissen in Gdeim Izik in 2010. Het protestkamp in de Sahara werd in november 2010 ontmanteld door Marokkaanse veiligheidstroepen.

De protesten begonnen aanvankelijk vreedzaam maar mondden uit in botsingen tussen Sahrawa en Marokkaanse veiligheidstroepen. Sommigen verwezen naar de protesten als de derde Sahrawi Intifada.

Hilale benadrukte dat er in Marokkaanse gevangenissen geen sprake is van discriminatie.

