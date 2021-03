Burgemeesters willen geen avondklok tijdens verkiezingen

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen dat de avondklok niet geldt tijdens de verkiezingen over twee weken.

Volgens de voorzitters van de veiligheidsregio's die samen het beraad vormen, is de maatregel op die drie verkiezingsdagen niet te controleren.

Tienduizenden mensen werken op stembureaus, er gaan mensen stemmen en er zijn anderen die graag willen toekijken hoe het stemmen gaat. Voor al die mensen zou een uitzondering moeten gaan gelden.

"Dat is niet te controleren", concludeert voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Hij stelt dan ook voor om op deze dagen niet te handhaven.



Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die maandag tijdens beraad in Utrecht de 'coronaveilige' verkiezingen kwam toelichten aan de burgemeesters, mag een persoon na het ingaan van de avondklok mondeling aangeven dat hij of zij is wezen stemmen. Dan zou een handhaver iemand niet mogen bekeuren. Het is overigens nog de vraag of de avondklok dan nog in werking is. Mogelijk loopt de maatregel op 15 maart af.

De burgemeesters zijn verder voor versoepelingen van de coronaregels. Bruls: "Het is ook mogelijk om mensen in kleine stapjes langzaam meer ruimte te geven. Het is niet zwart-wit. Een terras kun je ook eerst in bepaalde delen van de week open doen en dat langzaam uitbouwen."

