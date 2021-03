Algerije: 'Geen plek voor Marokko in Arabische Maghreb Unie'

De leider van de Algerijnse politieke partij Movement of Society for Peace (MSP) Abderazak Makr heeft opgeroepen om Marokko uit te sluiten van de Arabische Maghreb Unie (UMA).

Makr trad als hoofd van de belangrijkste Algerijnse islamistische partij in de voetsporen van Rashid Ghannouchi, het hoofd van de Tunesische islamistische partij Ennahdha, die enkele dagen geleden ook al pleitte voor de UMA om Marokko uit te sluiten.

"Het is absoluut noodzakelijk om Marokko uit te sluiten van de AMU, aangezien het de zionistische vijand [Israël] naar onze grenzen heeft gebracht en we ze niet langer vertrouwen", zei Makr zaterdag op een persconferentie. De Algerijnse politicus herhaalde het betoog van Ghannouchi als de enige logische weg voorwaarts voor een Maghrebijns blok.

Eerder deze maand drong de Tunesische leider er bij Tunesië, Algerije en Libië op aan de grenzen tussen de drie landen te openen, een gemeenschappelijke munteenheid te lanceren en een landbouw- en industrieel partnerschap te ontwikkelen in het kader van een gemeenschappelijke markt tussen de drie landen.



Ghannouchi voerde aan dat het versterken van de betrekkingen tussen de drie Noord-Afrikaanse landen de eerste stap kan zijn om droom van de Arabische Maghreb-Unie te doen herleven. Hij suggereerde dat het vormen van het Algerije-Libië-Tunesië-blok zou helpen bij het oplossen van de aanhoudende economische en sociale problemen in de regio.

Terwijl ze opriepen tot de oprichting van een verenigd Maghrebijns front om gemeenschappelijke politieke en economische uitdagingen op te lossen, hebben zowel Makr als Ghannouchi de inspanningen van Marokko om de komst van de UMA te verwezenlijken aan de kant gezet.



De voormalige president van Tunesië Moncef Marzouki verklaarde onlangs dat het door Algerije gesteunde separatistische Polisario-front de voornaamste reden is dat de UMA maar niet tot stand komt. "Je weet in hoeverre ik een Maghrebijn ben en ik probeer dit project vooruit te helpen. Maar het is duidelijk dat er krachten zijn die vastbesloten zijn om het af te breken", zei Marzouki gedurende het hoogtepunt van het conflict in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek El Guerguerate.

"Telkens wanneer we verdergaan en een oplossing vinden voor het probleem [Sahara] voeren bepaalde troepen stappen uit om dit te voorkomen", aldus Marzouki in november 2020, daarmee verwijzend naar het Polisario-front.



Handreiking

Ondanks een diepgewortelde en steeds groter wordende rivaliteit met buurland Algerije pleit Marokko al geruime tijd voor verzoening en dialoog. De Marokkaanse koning Mohammed VI zei "optimistisch en hoopvol" te zijn en dat Marokko open staat voor alle voorstellen en initiatieven vanuit Algerije om het conflict op te lossen. Aldus de monarch in zijn toespraak ter gelegenheid van de Groene Mars in 2018.

Meer recent zei de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani bereid te zijn de grenzen met het buurland te heropenen zodra Algerije daar klaar voor zou zijn. Desondanks heeft Algerije aangedrongen op een totale mediaoorlog in een poging de reputatie van Marokko op het wereldtoneel te schaden.

In een brief aan de Verenigde Naties (VN) heeft de Marokkaanse ambassadeur bij de VN Omar Hilale onlangs geprobeerd de vele aantijgingen van Algerije te ontkrachten.

