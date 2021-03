Marrakech-schilderij Churchill van Angelina Jolie levert miljoenen op

Een schilderij van de Britse staatsman Winston Churchill heeft op een veiling bijna 10 miljoen euro opgebracht, een recordbedrag.

Het kunstwerk werd aangeboden door actrice Angelina Jolie, die er 9.577.460 euro voor kreeg. Dat heeft veilinghuis Christie's maandag bekendgemaakt.

Het gaat om het schilderij Tower of the Koutoubia Mosque in Marrakech, die de in 1965 overleden premier in 1943 maakte na de Casablanca-conferentie.

Churchill reisde samen met de Amerikaanse president Roosevelt naar de okerkleurige Marokkaanse stad, waarna hij zijn schilderij schonk aan Roosevelt als aandenken.



Het schilderij, het enige dat Churchill maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft veel meer opgebracht dan gedacht.

Christie's hield rekening met een bedrag tussen de 1,7 en 2,9 miljoen euro.

