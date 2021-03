Heftige overstromingen in Tetouan (video)

Een groot aantal stadsdelen in het Noord-Marokkaanse Tetouan zijn maandag getuige van overstromingen als gevolg van zware regenval

De neerslag van zondagavond zorgde ervoor dat veel straten blank staan en woningen onder water zijn komen te staan. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn onbegaanbaar voor het rijdend verkeer.

De neerslag in Tetouan was omstreeks maandag 16.00 uur de 100 mm gepasseerd. De regenval in Tetouan, Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Chefchaouen en provincie Al Hoceima houdt ook vannacht nog aan en duurt tot zeker morgenochtend 11.00 uur.

De zware regenbuien werden vlak voor het weekend aangekondigd door het meteorologisch directoraat (DMN). Twee uur regen was voldoende om een ravage aan te richten in Tetouan. In sommige regio's in Marokko is ook veel sneeuw gevallen. Er zijn tot dusver geen slachtoffers gevallen.

Slechte riolering

Op sociale netwerken worden veel beelden gedeeld van overstroomde straten en tientallen auto's die onder water staan. Ook dit keer worden lokale autoriten verweten te weinig te doen aan de ondermatige riolering die moeite heeft de hoeveelheid regenwater af te voeren.



In Casablanca zorgde zware regenval in januari voor een verlamming van het verkeer en openbaar vervoer. Ook vielen er doden nadat een aantal woningen instortten. Een aantal begraafplaatsen veranderden in moerassen.

Begin februari zorgde het regenwater in Tanger tot het overlijden van 29 arbeiders nadat de ondergrondse naaiatelier waarin zij werkten onder water kwam te staan. De riolering kon ook hier de hoeveelheid regenwater niet aan.

Door de karakteristieke eigenschappen van de omgeving lijken de gevolgen van de regenval in Tetouan erger dan in Tanger of Casablanca.

