Koning Mohammed VI weigert ontslagverzoek minister Ramid

Het ontslag van de Marokkaanse Minister van Mensenrechten Mustapha Ramid is niet door de koning aanvaard.

Ramid had vrijdagavond zijn ontslag ingediend bij regeringsleider Saad Eddine El Othmani.

De mensenrechtenminister meldde in zijn ontslagbrief niet langer in staat te zijn de verantwoordelijkheden van een minister te kunnen dragen en heeft de premier verzocht zijn ontslag in te dienen bij koning Mohammed VI. Dezelfde avond werd Ramid opgenomen in het ziekenhuis voor een geplande operatie de ochtend daarop.

Koning Mohammed VI heeft maandag telefonisch contact gehad met de minister en hem gevraagd zijn taken weer te hervatten zodra hij daar toe in staat is.



In een bericht op sociale netwerken legt de voormalige Minister van Justitie vandaag uit dat hij afziet van zijn eerdere besluit en de verantwoordelijkheden van zijn post zal hervatten.

De minister kampt al langer met gezondheidsproblemen en werd halverwege vorige maand geopereerd aan zijn lever en was sindsdien thuis om te herstellen van de ingreep.



Miscommunicatie

Zaterdag werd al duidelijk dat de minister zijn vertrek heroverwoog nadat premier El Othmani zijn excuses had aangeboden aan Ramid. De onderliggende gezondheidsproblemen van Ramid bleken namelijk niet de enige reden van het aangekondigde vertrek.



Naar verluidt was Ramid vrijdag niet op de hoogte gebracht van de stemming over de buitengewone zitting van het parlement die aanstaande dinsdag plaats zal vinden. El Othmani had daartoe vrijdag de regeringsraad bijeengeroepen.

El Othmani zou minister Ramid niet hebben opgeroepen omdat hij in de veronderstelling zou zijn dat hij nog herstellende was van zijn recente leveroperatie. El Othmani heeft Ramid inmiddels uitgelegd verder geen kwade bedoelingen te hebben gehad. Ook de voormalige Minister van Werkgelegenheid Mohamed Yatim, bevestigde zaterdag het verhaal op Facebook.

El Othmani heeft vandaag een bezoek gebracht aan Ramid die nog in het ziekenhuis ligt te herstellen.

