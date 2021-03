Marokko schort contacten met Duitsland op

Marokkaanse ministeries hebben het contact met de Duitse ambassade in Marokko en andere Duitse politieke instanties opgeschort.

Marokkaanse media publiceerden maandagavond een brief van de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita waarin de beslissing wordt uitgelegd.

Onder meer het Duitse standpunt over de Marokkaanse Sahara valt slecht in Rabat. De Duitsers bekritiseerden de recente Amerikaanse beslissing om de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen.

Maar ook de Duitse wapenleveranties aan Algerije zijn een doorn in het oog van Rabat. Algiers levert wapens en financiert het separatistische Polisario-front.



De regering in Berlijn heeft Marokko ook van een lijst gehaald met landen waarvan burgers in aanmerking kunnen komen voor politiek asiel. Het Europese land heeft daarmee bijna gezorgd voor de onvoorwaardelijke repatriëring van irreguliere migranten met de Marokkaanse nationaliteit.

Ook zijn verschillende Duitse politieke actoren actief in Marokko en hebben enkelen het aan de stok gekregen met de Marokkaanse autoriten vanwege hun vermeende sympathie en goedkeuring van kritische tegenstanders van de Marokkaanse regering. Rabat hekelt alle buitenlandse bemoeienis bij binnenlandse aangelegenheden.



Libië

Rabat voelde zich ook buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn vorig jaar. Het Noord-Afrikaanse land heeft zich altijd prominent ingezet om te komen tot een ​​vreedzame oplossing voor de crisis in Libië.



In de Marokkaanse kustplaats Bouznika vond bijvoorbeeld in september 2020 een Libische dialoog plaats tussen delegaties van de Hoge Raad van State en het parlement van het Libische Tobruk. De bijeenkomst was bedoeld om het staakt-het-vuren van 20 augustus te behouden en de vredesinspanningen in de regio te bevorderen.

De inzet van Marokko zorgde voor lovende woorden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres. Hij sprak over de "constructieve rol" die Marokko heeft gespeeld en had bijgedragen aan de inspanningen van de VN om tot een vreedzame oplossing voor het Libische conflict te komen.

Begin december verklaarde Bourita nog dat de samenwerking tussen zijn land en Duitsland uitstekend verliep. Berlijn had een steunpakket van 1,387 miljard euro vrijgemaakt voor financiële hervormingen in Marokko en noodhulp in de strijd tegen het coronavirus.

