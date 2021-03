WHO raadt gebruik malariamiddel ten zeerste af tegen corona

Het malariamiddel hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt om Covid-19 te voorkomen en heeft geen zinvol effect op patiënten die besmet zijn met het virus

Dat concludeert een deskundigenpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag.

Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en is "niet de moeite waard" om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, aldus het panel in het Britse medische tijdschrift British Medical Journal.

Het WHO-panel baseert zijn aanbeveling op zes onderzoeken met meer dan 6000 deelnemers, met zowel mensen die besmet waren met het coronavirus als mensen die niet besmet waren. "Het panel is van mening dat dit medicijn niet langer een onderzoeksprioriteit is en dat we ons moeten richten op het evalueren van andere, meer veelbelovende medicijnen om Covid-19 te voorkomen", schrijven ze.



Het middel hydroxychloroquine werd vorig jaar door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump aangeprezen als 'wondermiddel' tegen corona. Dit werd al snel weerlegd door artsen en experts.

Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro ziet hydroxychloroquine als oplossing voor het virus, hij gebruikte het zelf toen hij afgelopen zomer besmet was met het virus. Of het heeft bijgedragen aan zijn herstel is niet bewezen.



The Lancet

Het medisch tijdschrift The Lancet publiceerde half mei een studie waarin onderzoekers zeggen dat de middelen geen effect hebben op COVID-19 patiënten. Het zou zelfs juist een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stopte kort na de publicatie in The Lancet met klinische proeven met het antimalaria-medicijn. Marokko is ondanks alle ophef doorgegaan met het preventief toedienen van het malariamedicijn en volgens zorgminister Khalid Ait Taleb werden tot dusver "goede resultaten" geboekt.



Expression of Concern

Het artikel in het gerenommeerd medisch tijdschrift werd na de publicatie zelf in twijfel getrokken. De redactie publiceerde na het verschijnen van het artikel een zogeheten 'Expression of Concern'. Drie auteurs hebben daarop het artikel ingetrokken. De WHO hervatte vrijwel direct daarna de klinische proeven van het medicijn maar stopte daar in juni weer mee.

In Nederland werd het onderzoek naar chloroquine en hydrochloroquine stilgelegd met de verwachting dat andere medicijnen beter zullen werken.

