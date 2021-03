Ontvoerde schoolmeisjes in Nigeria vrijgelaten

Honderden schoolmeisjes die in het noordwesten van Nigeria werden ontvoerd, zijn weer vrijgelaten.

De autoriteiten in de deelstaat Zamfara hebben bekendgemaakt dat alle 279 scholieren die afgelopen vrijdag werden ontvoerd uit een lagere school in het dorp Jangebe weer vrij en in goede gezondheid zijn.

De autoriteiten hebben onderhandeld met de bende die de scholieren gijzelde en hebben ook ex-bendeleden ingezet om de ontvoerders over te halen de meisjes te laten gaan.

Het noorden en centrale deel van Nigeria wordt geplaagd door zwaar bewapende bendes die groepen mensen ontvoeren en losgeld eisen. Daarbij zijn scholen vaak het doelwit.

