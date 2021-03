Media-organisatie dient aanklacht in tegen Saoedische kroonprins

Persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders (RSF) heeft in Duitsland een aanklacht ingediend tegen de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman

RSF houdt hem verantwoordelijk voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en het vastzetten van 34 andere journalisten.

De kroonprins en vier hooggeplaatste Saoedische functionarissen worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Volgens RSF hebben zij zich schuldig gemaakt aan een wijdverspreide en systematische aanval tegen journalisten. Journalisten worden om politieke redenen gestraft of gedwongen hun mond te houden, aldus de organisatie.

Khashoggi werd in oktober 2018 vermoord tijdens een bezoek aan de Saoedische consulaat in Istanbul. Hij was daar om papieren voor zijn huwelijk te regelen, maar kwam niet meer naar buiten. Lange tijd was het onduidelijk wat er met hem was gebeurd. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.



Onderzoek

Amerikaanse inlichtingendiensten beweren dat Bin Salman toestemming had gegeven om Khashoggi gevangen te nemen of te doden. De vier functionarissen tegen wie een aanklacht is ingediend, zouden betrokken zijn geweest bij het plannen en uitvoeren van de moord.

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud is officieel kroonprins en vicepremier, maar heerst feitelijk over het land sinds zijn vader, koning Salman, hem in 2017 tot kroonprins bestempelde.

