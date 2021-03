'Berlijn overweegt langere lockdown maar met wat versoepelingen'

De Duitse regering stelt voor de lockdown die zondag afloopt te verlengen tot 28 maart, maar stelt daarbij wat versoepelingen op het gebied van persoonlijke contacten in het vooruitzicht.

Meer mensen mogen bij elkaar zijn of elkaar bezoeken. Dit meldt het blad Focus op basis van documenten die zijn opgesteld voor het overleg van bondskanselier Angela Merkel met de regeringsleiders van de zestien deelstaten woensdag.

De huidige lockdown loopt zondag af en een recente peiling stelt dat nog slechts 26 procent van de ondervraagden achter strenge coronamaatregelen staat. Bij het opleggen van de laatste lockdown half december was dat percentage nog 73 procent.

Het is onduidelijk of de lockdown inderdaad tot eind deze maand wordt verlengd. Op het corona-overleg van de federale regering en de deelstaten is het gebruikelijk dat de 'Bundesländer' veel minder ver willen gaan dan Merkel en haar kabinet. En in het Duitse stelsel bepalen de deelstaten voor een belangrijk deel het coronabeleid zelf.

Er is geen avondklok in Duitsland opgelegd, maar de horeca is dicht net als tal van andere ondernemingen.

© ANP 2021