China staat open voor bezoek VN aan provincie Xinjiang

China zegt dat het openstaat voor een bezoek van het hoofd van de VN-Mensenrechtenraad Michelle Bachelet aan de omstreden provincie Xinjiang, maar dat zij niet van tevoren haar mening al klaar moet hebben.

In Xinjiang wonen de Oeigoeren, een etnische minderheid in China. Zij worden onderdrukt door de Chinese regering, zeker 1 miljoen Oeigoeren zitten in een strafkamp.

Bachelet zei vrijdag dat de verslagen over de stafkampen, de mishandeling, slavenarbeid en verkrachting in Xinjiang het nodig hebben gemaakt om de situatie zelf te aanschouwen.

China zegt het jammer te vinden dat Bachelet deze uitingen heeft gedaan. "Alle mensen in Xinjiang en Tibet genieten allerlei soorten vrijheden, waaronder vrijheid van religie", aldus de Chinese VN-gezant Jiang Duan.



"De deur naar Xinjiang staat altijd open", zegt Jiang. "Maar voor een bezoek dat gaat over samenwerking en niet voor een zogenaamd onderzoek op basis van een 'schuldig voordat schuld bewezen is' stelling."

China ligt al langer onder vuur omdat moslims op grote schaal worden vermoord, verkracht, mishandeld en opgesloten in kampen. China omschrijft de concentratiekampen als "opleidingscentra", bedoeld om de aantrekkingskracht van "islamitisch extremisme" te verminderen.

