Benkirane dreigt PJD te verlaten bij legalisering cannabis

De voormalige regeringsleider Abdelilah Benkirane heeft gedreigd de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) te verlaten als de regering mediwiet legaliseert

Benkirane zei ook te zullen stoppen als de gekozen parlementsleden vóór de omstreden wet stemmen. Dat meldde de voormalige secretaris-generaal van de PJD-partij maandag in een open brief op Facebook.

Zijn verklaring kreeg bijval van andere partijleden. Hassan Hamourou, lid van de Nationale Raad van de partij, deelde hetzelfde standpunt. "Ik sluit me aan bij die van de voormalige secretaris-generaal van onze partij, de heer Abdelilah Benkirane, en ik beloof me definitief terug te trekken uit de partij in het geval dat de teelt van hennep wordt gelegaliseerd", meldde Hamourou op Facebook.

De Marokkaanse regering behandelde vorige week donderdag het wetsvoorstel om de teelt, export en verkoop van medicinale wiet te legaliseren. De regering keurt het wetsvoorstel naar verwachting deze week goed, waarna nog instemming van het parlement vereist is.



Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld en kan aanzienlijke voordelen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product. Doel is niet alleen de landbouwers te steunen, maar ook drugssmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen. Er komt een agentschap dat toezicht houdt op productie, transport en verkoop van cannabis.

Vlak na de regeringsraad liet Benkirane zich al afkeurend uit over het besluit. In Marokko wordt het debat over de legalisering van cannabisteelt voornamelijk aangejaagd door de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) en de Istiqlal-partij. PAM had begin vorig jaar twee nieuwe wetsvoorstellen ingediend om de cannabisteelt te legaliseren. De PJD partij van regeringsleider Saad Eddine El Othmani heeft zich daarentegen altijd verzet tegen de voorstellen.



Het voornemen was voor Idriss El Azami vorig weekend reden genoeg om de conservatieve regeringspartij te verlaten. De nummer twee van de PJD betreurt de huidige staat van de partij en haar standpunten die naar zijn mening in strijd zijn met haar principes. Ook hekelt hij de interne meningsverschillen met betrekking tot de richting van de partij, vooral binnen de regering. Azami staat bekend om zijn nauwe band met Benkirane.

Sinds het vertrek van Benkirane in maart 2017 heeft de PJD een reeks tegenslagen gehad tijdens verkiezingen en klinken de stemmen die ingaan tegen premier El Othmani steeds assertiever. De recente normalisering met Israël was een dieptepunt voor de partij en leidde er zelfs toe dat enkele partijleden het aftreden van El Othmani eisten.



Benkirane schoot de premier te hulp en veroordeelde de kritiek in een Facebook-uitzending. Hij voerde aan dat elke topambtenaar het belang kent van het besluit van de Verenigde Staten om de soevereiniteit van Marokko over de Sahara te erkennen.

"We bevinden ons in een externe strijd en we kunnen de staat niet in de steek laten", zei hij. Hij benadrukte dat de PJD-partij geen gewone instelling is maar een orgaan dat deel uitmaakt van de regeringscoalitie en dat het daarom noodzakelijk is beslissingen te ondersteunen die Marokko ten goede komen.

De mogelijke legalisering van medicinale wiet lijkt echter ook voor Bekirane een stap te ver.

