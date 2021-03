Erdogan belooft betere bescherming mensenrechten

De Turkse president Erdogan heeft een actieplan gelanceerd waarmee hij zegt de rechtsgang eerlijker te willen maken en de mensenrechten beter te willen beschermen.

Hij wil ook betere bescherming van de vrijheid van meningsuiting en religie. Het actieplan is onderdeel van een reeks economische en juridische hervormingen.

Erdogan zei dinsdag dat hij ook de rechterlijke macht wil hervormen. Erdogan kwam in 2003 als regeringsleider aan de macht en is vrijwel constant erg populair gebleven in het democratische Turkije.

In de eerste tien jaar van zijn regering voerde hij belangrijke hervormingen door, maar sinds 2013 hebben zijn regeringen een steeds meer autoritair karakter.



Sinds een mislukte staatsgreep in 2016 worden veel mogelijke tegenstanders en critici van Erdogan als "terrorist" of "spion" bestempeld en vervolgd. Zo zitten er bijvoorbeeld duizenden leden van de derde politieke partij van het land vast, de links-radicale HDP die veel steun heeft in het Koerdische zuidoosten.

Ook gekozen parlementariërs zijn gevangen gezet.

© ANP 2021