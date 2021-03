Stembureaus in Marokko tijdens Israëlisch verkiezingen

Israël is van plan om tijdens de komende parlementsverkiezingen stembureaus te openen in drie Arabische landen, waaronder Marokko

Volgens het Israëlische dagblad Maariv zullen stembureaus aanstaande donderdag open zijn in Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. Naar verwachting zullen ruim 4.000 stemgerechtigden daar hun stem uitbrengen.

De locatie van het stembureau in Marokko is niet bekend gemaakt maar naar verwachting zal deze worden gehuisvest in het verbindingskantoor dat Israël eind januari in Rabat heeft heropend.

De opening van Israëlische stembureaus in Arabische landen is het gevolg van de normalisatieovereenkomsten die Israël eind vorig jaar sloot met de Golfstaten en Marokko.



Naast deze drie landen zal Israël in totaal 104 stembureaus openen in meer dan 100 Israëlische diplomatieke kantoren in het buitenland. De toename van het aantal stemlocaties is het gevolg van de reisbeperkingen die in veel landen gelden door de coronamaatregelen.

Israëliërs moeten komend voorjaar voor de vierde keer binnen twee jaar naar de stembus. De coalitiepartijen Likoed en Blauw Wit wisten eind december geen begrotingsakkoord te bereiken.

