Techniekdocenten winnen prijs van 1,2 miljoen met onderwijsapp

Docenten van de Faculteit Techniek, die de app Leerlevels inzetten voor onderwijs, hebben de Hoger Onderwijspremie van 1,2 miljoen euro gewonnen.

Die app is ontwikkeld door onder andere docent Youssef El Bouhassani. El Bouhassani mocht de prijs maandag in ontvangst nemen van Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. "De premie geeft ons ongekende mogelijkheden om de impact te vergroten", zegt hij in een reactie.

Het team van techniekdocenten ontvangt de premie, omdat zij de app Leerlevels inzetten om eerstejaarsstudenten te ondersteunen bij de overgang vanaf hun vooropleiding naar het hbo.

De app werd in de afgelopen jaren ontwikkeld door docent Youssef el Bouhassani, samen met een bevriende natuurkundedocent Jonas Voorzanger.



Leerlevels is een leersysteem gedreven door kunstmatige intelligentie. "Het bestaat uit twee onderdelen", legde El Bouhassani eerder aan Hvana uit. "Aan de ene kant heb je een onderwijsplan dat beschrijft wat je moet leren. Dat bouw je rondom leerdoelen van bijvoorbeeld een vak en bij elk leerdoel heb je een beetje voorkennis die je moet weten.", zegt El Bouhassani.

"Daarnaast heb je een algoritme. Algoritmen worden vaak gebruikt door sociale media om het gedrag van hun gebruikers te herkennen en voorspellen. dat op zoek gaat naar de kennis die nog ontbreekt bij de student.".



Youssef en zijn collega’s laten zien dat er veel mogelijk is door een combinatie van ondernemerschap in het onderwijs, "een groot hart voor de student en online middelen", zei HvA-rector Geleyn Meijer in reactie op de uitreiking.

De prijs werd maandag uitgereikt tijdens het Comeniusfestival en is bedoeld om teams uit het wetenschappelijke onderwijs en het hbo te stimuleren om het onderwijs te vernieuwen.

De tweede en derde prijs, goed voor respectievelijk 800.000 euro en 500.000 euro, werden gewonnen door de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim.

