RIVM meldt 4032 coronabesmettingen, minder dan gemiddeld

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4032 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4572 positieve tests bij. Het gemiddelde schommelt al bijna een week iets boven de 4500.

Op maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3826 positieve tests, op zondag 4708, zaterdag 4957 en vrijdag 5117.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 66. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 22 overlijdens geregistreerd.



Amsterdam en Rotterdam brengen het er het slechtst vanaf met respectievelijk 164 en 95 nieuwe coronabesmettingen het afgelopen etmaal. In Den Haag kregen 80 inwoners een positieve testuitslag. In Hoorn en Utrecht werden respectievelijk 71 en 58 nieuwe besmettingen geturfd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,1 miljoen mensen in Nederland positief getest.

