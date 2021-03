Ten Hag: Ihattaren is een geweldig goede voetballer

Trainer Erik ten Hag is gecharmeerd van Mohamed Ihattaren.

"Hij is een geweldig goede voetballer", zei hij over de middenvelder die afgelopen weekeinde bij PSV buiten de selectie werd gehouden omdat hij zich niet professioneel zou hebben gedragen.

"Hij is een meer dan goede voetballer", antwoordde Ten Hag toen hij tijdens een persconferentie voor het bekerduel met Heerenveen vragen kreeg over Ihattaren. "Hij is een fantastisch talent. Ik hoop dat hij weer bij zinnen komt en het weer laat zien in Nederland."

Ten Hag kon in het verleden goed overweg met spelers die als lastig bekendstonden. Hij werkte prettig samen met Ziyech en haalde Labyad naar Amsterdam. "Maar ook met Barazite en de broertjes Amrabat en Ayoub ging ik goed", vulde de trainer van Ajax aan.



Ten Hag wilde niet uitgebreid op de situatie van Ihattaren ingaan. De trainer wilde ook niet vertellen of hij zich kan voorstellen dat Ajax zo'n statement als PSV over Ihattaren naar buiten zou brengen. "Of ik hem ook zo in de steek zou laten? Ach, ik weet niet wat er precies is gebeurd. Ik wil ook geen oordeel vellen. Dat is iets voor PSV."

Ten Hag wilde niet zeggen of Ihattaren bij Ajax past. "Goede voetballers zijn hier altijd welkom, maar hij is van PSV", zei hij over de 19-jarige middenvelder die nog tot volgend jaar zomer in Eindhoven onder contract staat.

© ANP 2021