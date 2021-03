Recordaantal coronadoden gemeld in één etmaal in Brazilië

In Brazilië is in de afgelopen 24 uur een recordaantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld.

De autoriteiten registreerden in het afgelopen etmaal zeker 1641 personen die aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden. Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft al meer dan een kwart miljoen sterfgevallen als gevolg van het longvirus geregistreerd.

Alleen in de Verenigde Staten overleden meer coronapatiënten, ruim een half miljoen. Het laatste Braziliaanse recordaantal corona-gerelateerde sterfgevallen in een etmaal dateerde van eind juli, toen er 1595 overlijdens werden gemeld.

In de afgelopen 24 uur werden er daarnaast bijna 60.000 nieuwe besmettingen geregistreerd in Brazilië. In totaal is het virus daar al bij ruim 10,6 miljoen mensen vastgesteld. In de wetenschappelijke gemeenschap wordt verondersteld dat het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen in Brazilië stukken hoger ligt.



De huidige golf van besmettingen in Brazilië wordt door onderzoekers in verband gebracht met de feestdagen van eind 2020 en carnavalsvieringen die ondanks verboden in veel deelstaten plaatsvonden. Sinds het coronavirus in februari 2020 voor het eerst in Brazilië de kop opstak heeft de rechts-populistische president Jair Bolsonaro het virus en de pandemie gebagatelliseerd.

De laatste tijd zet hij ook vraagtekens bij het nut van inentingen.

