Israëliërs met vaccinatiebewijs mogen meer dan anderen

Mensen in Israël die zijn ingeënt tegen corona mogen weer naar concerten. Zij moeten dan wel een vaccinatiebewijs hebben.

Met de zogenoemde Groene Pas kunnen ze bijvoorbeeld ook naar een fitnessstudio en zwembad. Dat is niet toegestaan voor mensen die nog geen prik hebben gekregen.

De concerten komend weekend in een stadion in Tel Aviv zijn steeds toegankelijk voor hooguit 500 personen. Ze markeren de terugkeer naar het normale culturele leven na een reeks lockdowns.

Met de pas toont de drager aan dat hij is gevaccineerd, of weer coronavrij is na een infectie. De voordelen moeten mensen stimuleren zich te laten inenten. Dat gebeurt in Israël op grote schaal, waardoor het wereldwijd koploper is.

