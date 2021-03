Rutte acht kans niet groot dat terrassen snel open gaan

De kans dat het kabinet maandag bekendmaakt dat de terrassen weer open mogen is niet groot, volgens premier Mark Rutte.

Ook een verruiming voor het hoger onderwijs zit er vermoedelijk niet in. "Ik ben niet heel hoopvol wat op korte termijn kan", zegt hij op AD. nl woensdag.

De premier wijst op het stijgend aantal besmettingen en het feit dat het aantal mensen in ziekenhuizen en op de ic's weer oploopt. Als hij naar deze cijfers kijkt, is Rutte "wel een beetje bezorgd voor maandag", zei hij.

Het kabinet bespreekt zaterdag in het Catshuis met deskundigen over de coronacrisis. Maandagavond op een persconferentie maken Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dan bekend of er nieuwe verruimingen komen en wat er met de avondklok gebeurt.

