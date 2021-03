Saoedi-Arabië: alleen gevaccineerden mogen naar Hadj-bedevaart

Moslims die dit jaar de Hadj-bedevaart willen maken, de traditionele pelgrimstocht naar Mekka, moeten gevaccineerd zijn, anders worden ze geweigerd.

Dat heeft de Saoedische minister van Volksgezondheid Tawfig Al-Rabiah bepaald, meldt nieuwsdienst Al Jazeera.

Het Saoedische koninkrijk, dat de twee heiligste plaatsen van de islam herbergt, verwelkomt het hele jaar door miljoenen moslimbezoekers met als hoogtepunt de Hadj-bedevaart.

Jaarlijks bezoeken bijna zeven miljoen mensen Mekka om de Umrah uit te voeren, de kleine bedevaart. Alvorens het land te kunnen bezoeken moeten pelgrims in hun visumaanvraag certificaten van vaccinaties verstrekken.



Riyad had vlak na de uitbraak van het coronavirus vorig jaar maart al de uitgifte van het Umrah-visum tijdelijk stopgezet uit angst voor het coronavirus. Een paar dagen later werd ook de Umrah-bedevaart voor Saoedische staatsburgers opgeschort.

Vorig jaar besloot Saoedi-Arabië al om de grenzen te sluiten voor buitenlandse moslims om de Hadj-bedevaart te maken. Het was de eerste keer in de moderne geschiedenis dat zo'n zware maatregel werd genomen.



Voor moslims is het een plicht en een van de pijlers van hun geloof: minstens een keer in je leven de pelgrimstocht maken naar de heilige plaatsen Mekka en Medina. De Hadj-bedevaart trok in 2019 nog zo'n 2,5 miljoen gelovigen. Vorig jaar werden er maar 1000 mensen toegelaten.

Het islamitische koninkrijk met ongeveer 35 miljoen inwoners is het meest getroffen Arabische land in de Golf en telt inmiddels ruim 378.000 coronagevallen. Het aantal coronadoden is tot nu toe ruim 6.500.

© MAROKKO.NL 2021