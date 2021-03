Algerije: legalisering cannabis in Marokko leidt tot destabilisering buurlanden

Het voornemen van Marokko om cannabis voor medische doeleinden te legaliseren zal volgens Algerije leiden tot instabiliteit bij buurlanden en de Sahel-regio

Dat staat in een nieuw rapport van het Algerijnse Volksleger (ANP) dat in handen is van nieuwsdienst APS.

Volgens het rapport wordt Algerije overspoeld met cannabis uit Marokko en zal de voorgenomen legalisering leiden tot een nog grotere afname van de veiligheid en stabiliteit in de regio.

Het rapport spreekt ook van een flinke toename in het aantal onderschepte drugstransporten vanuit Marokko sinds 2018. Naar verluidt werd in 2017 ruim 48 ton cannabishars onderschept en daalde deze in 2018 naar 24 ton. Het jaar daarop zou deze echter zijn opgelopen naar 48 ton, en in coronajaar 2020 zelfs naar ruim 70 ton. Volgens het leger is sinds begin dit jaar al zo'n 10 ton behandelde cannabishars onderschept.



Ook het aantal arrestaties loopt op, van 549 in 2017 naar 611 in 2018, 723 in 2019 en 1028 in 2020. Dit jaar zijn tot dusver al 272 arrestaties uitgevoerd, aldus het rapport van het Algerijnse Volksleger.

Bovendien zou het "Marokkaanse regime" alle middelen benutten om de drugs buiten de grens te verkopen. Marokko zou de drugs willen legaliseren omdat het land geen andere uitweg ziet om de "vele economische mislukkingen" te verdoezelen en de sociale onrust te kalmeren.

De Algerijnse propagandamachine lijkt met de cannabis-kwestie een nieuw onderwerp te hebben gevonden om het anti-Marokko sentiment voort te blijven stuwen.

© MAROKKO.NL 2021