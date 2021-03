FBI pakt extreemrechtse Nederlander op die burgeroorlog wil starten

De Amerikaanse landelijke politiedienst FBI heeft een 26-jarige Nederlander opgepakt.

De verdachte, Jaap Willem L., had zich aangesloten bij de extremistische Boogaloo-beweging, een racistische groep die uit is op een burgeroorlog, meldt de Daily Beast.

Bij de arrestatie werd een wapen in beslag genomen waarvoor L. geen vergunning heeft. De Nederlander wordt er daarnaast van verdacht illegaal in de Verenigde Staten te verblijven. Hij is het land in mei 2014 binnengekomen op een visum voor drie maanden.

Ironisch genoeg willen de Boogaloo Bois mensen zonder verblijfsvergunning juist het land uit zetten. De racistische beweging wil ook de overheid omverwerpen om zelf een wit-nationalistische staat te kunnen beginnen.



Afgelopen jaar zijn meerdere leden van de extremistische organisatie opgepakt. Zo werd een Texaan gearresteerd omdat hij met een machinegeweer op een politiebureau in Minneapolis had geschoten.

De FBI hield L. al sinds juli vorig jaar in de gaten. Hij wilde zich aansluiten bij gelijkgezinden die terroristische acties beraamden in Minneapolis.



Toenemend binnenlands terrorisme

Christopher Wray, de chef van de Amerikaanse federale politiedienst FBI, heeft dinsdag het parlement gewaarschuwd dat het aantal binnenlandseterrorismezaken in de Verenigde Staten met een schrikbarend tempo stijgt. Ook stelde Wray dat de FBI zo goed als mogelijk met de beschikbare informatie is omgegaan in aanloop naar de dodelijke bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump in januari.

"We hebben aanzienlijk meer onderzoeken en arrestaties verricht", aldus Wray. In september, ongeveer een maand voor de verkiezingen van begin november, stond het aantal op 1000. Aan het einde van 2020 waren dat er al ongeveer 1400. Het aantal arrestaties en onderzoeken steeg ook weer fors na de aanval op het parlement van 6 januari.



"Binnenlands terrorisme is al een lange tijd aan het uitzaaien in ons land, en dat verdwijnt voorlopig niet", aldus Wray. "We hebben altijd geprobeerd om te benadrukken dat dit een van onze grootste zorgen is, bij elke mogelijkheid."

In heel het land zijn onderhand al ruim 270 personen aangeklaagd in verband met de aanval op het parlementsgebouw in Washington. Volgens de politiediensten zijn op 6 januari zo'n 800 personen het Capitool binnengedrongen om de bekrachtiging van de verkiezingszege van Joe Biden te verhinderen.

