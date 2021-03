Arabische financiële steun voor Palestina daalde met 85% in 2020

De totale inkomsten van de Palestijnse regering uit buitenlandse hulp daalde in 2020 met 84,9 procent

Dat blijkt uit gegevens van het Palestijnse ministerie van Financiën. De overheidsfinanciering uit Arabische landen daalde van € 220 miljoen in 2019 naar slechts € 33 miljoen in 2020.

De grootste afname kwam uit Saoedi-Arabië met 81,4%. Riyadh heeft de hulp aan Palestina van € 144 miljoen in 2019 teruggeschroefd tot slechts € 27 miljoen in 2020.

De wereldwijde financiële hulp aan Palestina is gedaald van € 445 miljoen in 2019 naar € 306 miljoen in 2020.



De plotselinge afname werd waargenomen tijdens de coronapandemie, maar ook nadat verschillende Golfstaten door de Verenigde Staten bemiddelde overeenkomsten ondertekenden om de betrekkingen met Israël te normaliseren, een stap die door de Palestijnse regering hard werd afgewezen.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump, bekend om zijn pro-Israëlische beleid, had de rijke Arabische landen vooraf gevraagd om de financiële hulp aan Palestijnen te verminderen.

© MAROKKO.NL 2021