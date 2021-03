Strafhof gaat Israëlische oorlogsmisdaden in Palestina onderzoeken

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft uiteindelijk officieel besloten de Israëlische oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden te onderzoeken.

De hoofdaanklaagster Fatou Bensouda maakte woensdag bekend dat er onderzoek komt naar misdaden die in de Gazastrook zijn gepleegd na 13 juni 2014. Het gaat om misdrijven die de Israëlische strijdkrachten en autoriteiten hebben gepleegd.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken noemde het onderzoek "een daad van moreel en wettelijk bankroet". Volgens Gabi Ashkenazi is het een verspilling van geld. Hij vindt dat het hof, volgens hem een bevooroordeelde instelling zonder legitimiteit, een "politiek besluit" heeft genomen.

Israël uitte begin dit jaar al bezorgdheid nadat de Verenigde Naties had aangekondigd de sancties op te heffen die de voormalige regering van Donald Trump had opgelegd aan het Internationaal Strafhof (ICC). De Israëlische premier beschuldigde het ICC zelfs van "zuiver antisemitisme", zoals we dat gewend zijn van de Joodse premier, die zelf momenteel het onderwerp is van een corruptieproces.



De Palestijnen reageerden positief op het initiatief van het hof. "De misdaden die de leiders van de Israëlische bezetting hebben gegaan - en die nog steeds systematisch en wijdverspreid doorgaan - maken dit onderzoek noodzakelijk en urgent", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit.

Hamas

Ook verzetsbeweging Hamas, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, verwelkomde het onderzoek. "Het is een stap richting gerechtigheid voor de slachtoffers van ons volk", zei een woordvoerder. "Ons verzet is legitiem. Alle internationale wetten keuren legitiem verzet goed.". De Palestijnse verzetsbeweging wordt door Israël en haar bondgenoten de Verenigde Staten en de Europese Unie als een terroristische organisatie aangemerkt.



Israël begon in juli 2014 een militaire moordoperatie in de Gazastrook. Daarbij vielen in zeven weken tijd meer dan 2.000 Palestijnse doden, onder wie vele honderden burgers. Onder de talrijke gewonden waren meer dan 3.000 kinderen en 2.000 vrouwen.

Marokko

De Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani verwelkomde begin februari het voornemen van het ICC. "De uitspraak van de ICC-rechters die de rechtsmacht van de rechtbank vastleggen over oorlogsmisdaden of wreedheden begaan door de Israëlische bezetting in de bezette Palestijnse gebieden, is historisch.", zei de regeringsleider op Twitter. "Het maakt de weg vrij voor een mogelijk onderzoek naar deze schendingen", voegde hij toe.



De uitspraak van El Othmani was opmerkelijk omdat de regeringsleider enkele maanden daarvoor een tripartiete overeenkomst met de VS en Israël tekende om de betrekkingen met de Joodse staat juist te intensiveren. Critici van de premier denken dat El Othmani de ICC-uitspraak gebruikt om een wit voetje te halen bij tegenstanders van de normalisering met Israël.

Kritiek

Het ICC is in beginsel een hof dat de ernstigste misdaden onderzoekt en berecht in landen die bij het ICC zijn aangesloten en die het zelf niet willen of kunnen doen. Israël is niet aangesloten, maar het bestuur van de bezette Palestijnse gebieden heeft zich wel aangemeld. Die aanmelding leidde in 2015 tot de inhouding van Palestijns belastinggeld door bezetter Israël. Ook werd door Israël 'tegenaangifte' gedaan tegen drie Palestijnse leiders.



Er is al jaren sprake van eventuele onderzoeken naar oorlogsmisdaden die Israëlische bezettingskrachten hebben gepleegd tegen Palestijnen, maar het is er nooit van gekomen. Onder meer omdat de Verenigde Staten sancties hadden opgelegd aan het ICC in Den Haag nadat deze een onderzoek had ingesteld naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan. De twee landen hielden elkaar op deze manier de hand boven het hoofd.

Het internationale hof wordt mede daarom door deze landen bekritiseerd. Het zou zich vrijwel uitsluitend met slepende Afrikaanse zaken bezighouden en "ondoelmatig" te werk gaan. Het hof ging halverwege 2002 aan het werk en heeft veel geld uitgegeven maar nauwelijks strafzaken afgerond met een veroordeling, mede door een gebrek aan medewerking vanuit westerse landen, die vaak zelf het onderwerp zijn van strafzaken.

© ANP/Marokko.nl 2021