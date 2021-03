Duitse ambassade in Rabat stopt met afgifte Schengenvisa

De Duitse ambassade in de Marokkaanse hoofdstad heeft de uitgifte van Schengenvisa tot nader order opgeschort.

Dat meldt de ambassade in een verklaring op haar website. Volgens de verklaring is de epidemiologische situatie in Marokko de reden voor het besluit.

De Marokkaanse pers schrijft echter dat de opschorting een reactie is op de koude schouder van Marokko. Alle ministeries van het Noord-Afrikaanse land hebben sinds dinsdag alle contact met de Duitse ambassade in Rabat en andere Duitse politieke instanties opgeschort.

Marokkaanse media publiceerden maandagavond een brief van de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita waarin de opmerkelijke beslissing wordt uitgelegd. Volgens Bourita zijn de bilaterale betrekkingen tussen twee landen niet een "à la carte menu" waar lukraak en naar eigen willekeur uit gevist kan worden, maar dienen de onderlinge afspraken als geheel te worden gerespecteerd en nageleefd.



Onder meer de Duitse kritiek op het Amerikaanse standpunt over de Marokkaanse Sahara valt slecht in Rabat, alsook de Duitse wapenleveranties aan Algerije die op haar buurt wapens levert aan het separatistische Polisario-front.

Rabat voelde zich ook buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn vorig jaar. Marokko heeft zich altijd prominent ingezet om te komen tot een ​​vreedzame oplossing voor de crisis in Libië. De overeenkomsten die zijn gesloten tijdens de bijeenkomsten in de Marokkaanse badplaats Skhirat vormden immers de basis voor het huidige staakt-het-vuren.



Duitsland gaf dinsdag aan geen idee te hebben waar de Marokkaanse terughoudendheid vandaan komt en heeft de Marokkaanse ambassadeur in Duitsland opgeroepen om opheldering te geven over de inhoud van de ministeriële brief van buitenlandminister Bourita.

Begin december verklaarde Bourita nog dat de samenwerking tussen zijn land en Duitsland uitstekend verliep. Berlijn had een steunpakket van 1,387 miljard euro vrijgemaakt voor financiële hervormingen in Marokko en noodhulp in de strijd tegen het coronavirus.

