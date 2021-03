Kandidaat-Kamerlid van Forum verspreidt complottheorieën

Een kandidaat-Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie verspreidt op zijn website en Twitter-account complottheorieën.

Ab Kuijer staat op plek 31 op de lijst van de partij van Thierry Baudet en beweert onder meer dat George Soros, Bill Gates en de baas van het World Economic Forum achter de uitbraak van het coronavirus zitten.

Hij insinueert dat premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte pedofiel is en deelt een adres van een website vol met antisemitische artikelen en afbeeldingen, meldt Nieuwsuur. Kuijer gelooft ook niet dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft verloren.

Een woordvoerder van Forum laat Nieuwsuur weten dat Kuijer op persoonlijke titel twittert en dat de tweets niet de partijstandpunten weergeven. "Verder laten we deze berichten van dhr. Kuijer graag voor zijn rekening", aldus de woordvoerder.



Kuijer (1962) woont volgens de website van Forum sinds 2006 permanent in Zuid-Frankrijk. Hij was of is "radio-, tv- en reclamemaker, eigenaar van een internationaal marketingbedrijf gespecialiseerd in vastgoed".

Baudet heeft eerder afstand genomen van complottheorieën. Maar op NOS op 3 zei hij vorige week: "Over het algemeen zie je bij de publieke omroep mensen die het verhaal van de regering herhalen. En het verhaal van de regering is weer ingefluisterd door het World Economic Forum, en de Wereldgezondheidsorganisaties, en de Verenigde Naties, en Bill Gates. Die allemaal dat pandemie-angstverhaal uitdragen."

© ANP 2021