België vaccineert ouderen alsnog met AstraZeneca

Het coronavaccin van AstraZeneca kan aan alle volwassen Belgen worden toegediend, dus ook aan 55-plussers.

Dat hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid besloten. De Hoge Gezondheidsraad had dat eerder deze week al geadviseerd.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaven eerder groen licht voor het inenten van mensen van alle leeftijden met dit vaccin.

Sommige landen besloten ouderen andere vaccins te geven omdat er weinig gegevens waren over de effecten op senioren. Inmiddels is gebleken dat het middel in bijvoorbeeld Israël en het Verenigd Koninkrijk gunstig uitpakt voor ouderen.



Onder meer Duitsland en Frankrijk maken dezelfde beweging en gaan ouderen ook vaccineren met het middel van de Brits-Zweedse farmaceut. Nederland heeft het AstraZeneca-vaccin bestemd voor 65-minners.

Het ministerie van Volksgezondheid vroeg woensdag de Gezondheidsraad te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder.



Het Britse-Zweedse vaccin wordt ook in Marokko toegediend als onderdeel van de landelijke vaccinatiecampagne. Het Noord-Afrikaanse land heeft ruim 25 miljoen doses van het middel besteld maar heeft er tot nu toe slechts zes miljoen ontvangen, naast de twee miljoen vaccins van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm.

De Marokkaanse minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb meldde begin februari dat het middel van AstraZeneca ook wordt toegediend aan personen van 65 jaar en ouder. Hij stelde dat de Europese toezichthouder EMA en de Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) het vaccin hebben goedgekeurd zonder leeftijdsbeperkingen.

