Terreuraanval in Zweden: dader verwondt acht personen

De Zweedse politie vermoedt een terroristisch motief bij de man die in het Zuid-Zweedse stadje Vetlanda woensdagmiddag acht mensen stak met een scherp voorwerp.

Hij kon worden gearresteerd nadat hij door agenten in een been was geschoten. De dader, een twintiger, werd in een ziekenhuis opgenomen. Ook de slachtoffers moesten zich laten behandelen. Twee raakten ernstig gewond.

Zweden is sinds 2010 zeker twee keer het doelwit geweest van een aanslag. In december 2010 pleegde een man een zelfmoordaanslag in het centrum van Stockholm. Hij kwam om het leven, voorbijgangers raakten lichtgewond.

In 2017 reed een extremist met een gestolen vrachtwagen voetgangers in Stockholm omver, waarbij vijf mensen omkwamen. De afgewezen asielzoeker uit Oezbekistan werd in 2018 veroordeeld tot levenslang.

