VN: Algerije verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen in Tindouf-kampen

De afgelopen vier decennia hebben meerdere activisten Algerije beschuldigd de rechten van Sahrawi te hebben geschonden.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft Algerije verantwoordelijk gesteld voor de mensenrechtenschendingen tegen Sahrawi in de Tindouf-kampen.

De VN-raad kwam maandag voor de 46e keer in Genève bijeen, ditmaal om de langlopende kwestie inzake Sahrawi-vluchtelingen in Tindouf-kampen te bespreken. Sahrawi-mensenrechtenadvocaat Adnan Braih zei dat "duizenden Sahrawi's monddood zijn gemaakt in de Tindouf-kampen in het zuidwesten van Algerije, waar gewapende Polisario-milities milities terreur zaaien.".

"Ik heb er vertrouwen in dat u zich inzet om de slachtoffers een stem te geven", zei Braih. Hij sprak ook over de zaak van zijn broer Ahmed Khalil Braih, die werd in januari 2009 ontvoerd door Algerijnse inlichtingendiensten.



"De Algerijnse staat weigert nog steeds het lot van mijn broer Ahmed Khalil Braih te onthullen", zei Braih. Zijn broer werd in Algiers ontvoerd door Algerijnse inlichtingendiensten toen hij mensenrechtenadviseur van de secretaris van de Polisario was.

Tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad werden ook Algerijnse autoriteiten ondervraagd over de onderdrukking, marteling en ontvoering van aanhangers van de oppositie in de de vluchtelingenkampen.



Ook activist en voormalig Polisario-lid Mustafa Salma heeft Algiers beschuldigd van het schenden van de mensenrechten van Sahrawi in Tindouf. "De juridische status van Sahrawi is al decennia opgeschort en ze kunnen geen identiteitsdocumenten krijgen die hun juridische status op Algerijnse bodem bewijzen".

Volgens Salma zijn de Sahrawi geen vluchtelingen of buitenlandse immigranten met een verblijfskaart, "maar het zijn ook geen staatsburgers met de Algerijnse nationaliteit '', klaagde de activist in één van zijn vele aanklachten over de verantwoordelijkheid van Algerije inzake de benarde situatie van de vluchtelinge in de Algerijnse kampen.

Ondanks waarschuwingen van de VN en meerdere mensenrechtenorganisatie gaan de mensrechtenschendingen in de Tindouf-kampen door en is de afgelopen jaren niets veranderd aan de situatie van de Sahrawi.

© MAROKKO.NL 2021