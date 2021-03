Duitsland vraagt Marokkaanse ambassadeur om opheldering

Duitsland heeft de Marokkaanse ambassadeur in Berlijn opgeroepen om tekst en uitleg te geven over de eenzijdig opgelegde radiostilte tussen Marokko en Duitse diplomaten in Marokko

In een eerste reactie meldt het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken niet te weten wat er achter het besluit van Marokko schuilgaat, meldt de Amerikaanse nieuwsdienst Bloomberg.

Volgens de Duitse ministeriële woordvoerder ziet de Duitse regering geen reden achter de verstoring van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. Volgens de ambtenaar is de Marokkaanse ambassadeur in Berlijn opgeroepen voor een spoedvergadering om de zaak uit te leggen.

Alle Marokkaanse ministeries hebben sinds dinsdag alle contact met de Duitse ambassade in Rabat en andere Duitse politieke instanties opgeschort. Dat gebeurde op verzoek van de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita.



Marokkaanse media publiceerden maandagavond een brief van Bourita waarin de opmerkelijke beslissing wordt uitgelegd. In de brief van Bourita staat dat "diepe misverstanden met de Bondsrepubliek Duitsland over fundamentele kwesties van het Koninkrijk Marokko" de redenen zijn voor het besluit.

Hoewel de redenen achter het opschorten van de diplomatieke banden met Berlijn onduidelijk blijven, hebben waarnemers wel ideeën wat er schuilgaat achter de zet van Marokko. Onder meer de Duitse kritiek op het Amerikaanse standpunt over de Marokkaanse Sahara valt slecht in Rabat, alsook de Duitse wapenleveranties aan Algerije die op haar buurt wapens levert aan het separatistische Polisario-front.

Rabat voelde zich ook buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn vorig jaar. Marokko heeft zich altijd prominent ingezet om te komen tot een ​​vreedzame oplossing voor de crisis in Libië. De overeenkomsten die zijn gesloten tijdens de bijeenkomsten in de Marokkaanse badplaats Skhirat vormden de basis voor het huidige staakt-het-vuren.



Ook zijn verschillende Duitse politieke actoren actief in Marokko en hebben enkelen het aan de stok gekregen met de Marokkaanse autoriteiten vanwege hun vermeende sympathie en goedkeuring van kritische tegenstanders van de Marokkaanse regering.

Rabat hekelt alle buitenlandse bemoeienis bij binnenlandse aangelegenheden. De weigering van Duitsland om Mohamed Habjib (een voormalige Marokkaanse veroordeelde die in Duitsland woont) uit te leveren wordt ook aangewezen als mogelijke oorzaak.

Ten slotte wordt ook gewezen naar het recente rapport van het in Berlijn gevestigde Transparency International over Marokko. De NGO beticht het Noord-Afrikaanse land er van te weinig te doen tegen systematische corruptie in de publieke sector.

