Duitsland verlengt lockdown tot 28 maart, met wat versoepeling

Bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de zestien Duitse deelstaten hebben besloten de lockdown te verlengen tot 28 maart, ondanks grote druk uit de samenleving om met strenge coronamaatregelen te stoppen.

De bittere pil wordt voor de bevolking verguld met een plan om de beperkende maatregelen in vijf fases te versoepelen als er sprake is van een dalende tendens in de coronacijfers.

Het versoepelingsplan treedt vanaf komende maandag in werking, meldde Merkel woensdagavond laat in een persconferentie. De meest ingrijpende contactbeperkingen worden dan iets versoepeld doordat samenkomsten binnenshuis met mensen uit een ander huishouden weer worden toegestaan tot maximaal 5 personen.

In regio's waar in de laatste zeven dagen gemiddeld minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld, worden ook bijeenkomsten met mensen uit drie huishoudens tot een maximum van 10 personen toegestaan.



Eerder was al besloten dat de kappers weer aan de slag kunnen gaan en dat de scholen in Duitsland weer worden geopend. In de tweede fase zouden ook boekhandels, bloemenzaken en tuincentra moeten volgen. In sommige deelstaten zijn die al geopend, maar door het gezamenlijke besluit van Merkel en de deelstaatpremiers kan dat binnenkort ook in de andere deelstaten het geval zijn. Wel gaan er in de geopende zaken hygiënemaatregelen en bezoekersmaxima gelden.

In regio's waar het aantal besmettingen onder de 100 per 100.000 inwoners is gedaald, mogen onder meer musea, dierentuinen en historische gedenkplaatsen weer opengaan, waarbij vooraf moet worden geboekt en er tijdslots gelden. Ook wordt sporten buiten de deur dan weer toegestaan, alleen of met zijn tweeën. Kinderen tot 14 jaar mogen dan weer in groepen sporten.



De daaropvolgende versoepelingen kunnen doorgang vinden als de situatie twee weken lang niet verslechtert. Dan kunnen restaurants en cafés weer buiten gasten ontvangen en mogen onder meer bioscopen, theaters en muziekpodia weer open. Als het aantal besmettingen tot onder de 50 gevallen per 100.000 inwoners in de laatste week daalt, hoeft men niet meer van te voren te boeken.

Het plan van Merkel en de deelstaatpremiers bevat een noodrem op de versoepelingen als het aantal besmettingen weer boven de 100 per 100.000 stijgt. De versoepelingen moeten mogelijk worden door het inenten te versnellen en meer testen beschikbaar te stellen. Zo kunnen Duitse burgers na zondag elke week een gratis sneltest krijgen. Het vaccinatieprogramma moet worden versneld door huisartsen ook prikken te gaan laten geven.



Het beraad tussen Merkel en de deelstaatpremiers duurde veel langer dan gepland vanwege onenigheid over de voorwaarden voor versoepeling. In het Duitse stelsel bepalen de deelstaten voor een belangrijk deel het coronabeleid zelf.

De huidige lockdown loopt zondag af en een recente peiling stelt dat nog slechts 26 procent van de bevolking achter strenge coronamaatregelen staat.

