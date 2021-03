WHO ziet opleving coronavirus in Europa na zes weken afname

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afdeling Europa constateert een opleving van het coronavirus na zes weken van afname van het aantal besmettingen.

Volgens Hans Kluge van WHO-Europa is het aantal besmettingen de afgelopen week met 9 procent toegenomen.

Ook worden volgens Kluge in meer dan de helft van de landen van de WHO-regio Europa meer besmettingen met varianten van het oorspronkelijke virus vastgesteld. De varianten zouden besmettelijker zijn en in sommige landen veroorzaken ze zorgen over de werking van de vaccins.

Elke keer dat een virus 'intrekt bij een gastheer', begint het zich te reproduceren, maar het maakt daarbij veel fouten die tot de varianten leiden. De meeste van deze vergissingen zijn erg schadelijk voor het virus zelf en niet voor de besmette 'gastheer'.



Veel variaties hebben geen enkel afwijkend effect, maar in zeldzame gevallen kan een variant een sterkere versie dan het originele virus inhouden.

De afdeling Europa van de WHO gaat over 53 landen, inclusief enkele Centraal-Aziatische.

