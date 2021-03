RIVM registreert ruim 4000 coronabesmettingen, onder het gemiddelde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4161 nieuwe coronabemettingen genoteerd tussen woensdag- en donderdagochtend.

Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 4532 positieve tests per dag staat. Het RIVM registreerde 33 aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen.

Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas een tijd later doorgeven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van 15.737 mensen is zeker dat ze aan corona zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

