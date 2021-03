Marokko: Jordanië opent consulaat in Laayoune

Jordanië heeft maandag officieel een consulaat geopend in het zuid-Marokkaanse Laayoune.

Het is de elfde diplomatieke vertegenwoordiging die in iets meer dan een jaar werd ingehuldigd in de hoofdstad van de Marokkaanse Sahara, en de 19e in de Zuid-Marokkaanse regio.

De openingsceremonie van het consulaat in Laayoune, de grootste stad van de Sahara, werd bijgewoond door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Jordaanse ambtgenoot Ayman Safadi.

Jordanië werd het derde Arabische land dat een consulaat opende in de Sahara, na de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. De komst van het Jordaanse consulaat werd in november aangekondigd na een telefoongesprek tussen koning Mohammed VI en koning Abdullah II.



Consulaten walhalla in Dakhla en Laayoune

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich in 2020, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.

In de afgelopen maanden hebben Congo, Gambia, Guinee, Djibouti, Liberia, Burkina Faso, Guinee-Bissaou, Equatoriaal-Guinea en Haïti een consulaat geopend in Dakhla.



In Laayoune hebben Bahrein, Jordanië, de Emiraten, Ivoorkust, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe en Burundi een consulaat geopend.

Eind januari leek het er op dat Burundi haar consulaat zou gaan sluiten nadat het Burundese Ministerie van Buitenlandse Zaken dat had aangekondigd in een reeks Tweets op haar officiële Twitter-pagina.



Het Oost-Afrikaanse land gaf ook aan haar ambassades in Canada en Brazilië te zullen sluiten uit "strategische en wederkerige" redenen. De Tweet werd echter snel weer verwijderd.

Eind februari kondigde Marokko de opening van een Marokkaanse ambassade in de Burundese hoofdstad Bujumbura aan. De opening van het Marokkaanse diplomatieke kantoor gebeurt op basis van wederkerigheid; in ruil voor de komst van de ambassade behoudt Burundi haar consulaire vertegenwoordiging in Laâyoune.

