Marokko verlengt noodtoestand tot 10 april

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de regering donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 februari te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart ingevoerd en is tot dusver elf keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Eerder deze week werd ook al de strikte lockdown met twee weken verlengd. De lockdown omvat een landelijke avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan. Ook moeten alle winkels, horeca en supermarkten dagelijks om 20.00 uur de deuren sluiten.



Vaccinatiecampagne

De landelijke vaccinatiecampagne is eind januari van start gegaan, 3,8 miljoen Marokkanen hebben tot dusver de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben 410.000 mensen inmiddels ook de tweede en tevens laatste inenting gehad.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO staat de vaccinatiecampagne van Marokko in de wereldwijde top 10. De WHO heeft Marokko woensdag gefeliciteerd met het succes van de landelijke inentingscampagne.



De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 485.000 besmettingen vastgesteld, waaronder ruim 8.660 doden.

