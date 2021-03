WHO: Vaccinatiecampagne Marokko in wereldwijde top 10

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft Marokko woensdag gefeliciteerd met het succes van de landelijke vaccinatiecampagne.

Volgens de WHO behoort de vaccinatiecampagne van Marokko tot de eerste tien landen van de vaccinatiewedloop. "Gefeliciteerd met het succes van deze campagne!", schreef de WHO Marokko op haar officiële Twitter-pagina.

De landelijke vaccinatiecampagne is eind januari van start gegaan, 3,8 miljoen Marokkanen hebben tot dusver de eerste coronaprik ontvangen, daarvan hebben 410.000 mensen inmiddels ook de tweede en tevens laatste inenting gehad.

De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Het Noord-Afrikaanse land verwacht daarmee in vijf maanden tijd groepsimmuniteit te zullen bereiken.



Marokko is vorige week woensdag begonnen met de derde fase van de vaccinatiecampagne. Na de inenting van de eerste groep eerstelijnwerkers en 65-plussers is men nu ook begonnen met het inenten van chronisch zieken en burgers van 60 tot en met 64 jaar. De vaccinatie is kosteloos en aanmelden gaat via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 485.000 besmettingen vastgesteld, waaronder ruim 8.660 doden.

