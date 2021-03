Marokko: Kamerdebat over legalisering mediwiet uitgesteld

Het Kamerdebat over het wetsvoorstel inzake de legalisering van cannabis is uitgesteld.

De Marokkaanse regering zou vandaag het wetsvoorstel goedkeuren, waarna nog instemming van het parlement vereist zou zijn. Het is niet duidelijk wanneer de besprekingen over wetsvoorstel 13-21 zullen worden hervat.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de teelt, export en verkoop van cannabis voor medische doeleinden te legaliseren. De bekendmaking van de voorgenomen legalisering gebeurde slechts een week na de aankondiging van de behandeling van de wet.

De legalisering van mediwiet is ook bedoeld om cannabisboeren uit de noordelijke regio's van Marokko uit de armoede en illegaliteit te halen door de teelt van de gewassen uitsluitend in deze regio toe te staan. Welke gebieden de overheid voor de teelt zal aanwijzen, staat nog niet vast.



Ook hoopt de regering met het wetsvoorstel de wind uit de zeilen te nemen bij drugssmokkelaars. Er komt een agentschap dat toezicht houdt op productie, transport en verkoop van cannabis.

Het nieuws over de legalisering zorgde voor veel onrust binnen de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) van regeringsleider Saad Eddine El Othmani. De voorzitter van de Nationale Raad van de PJD Idriss El Azami heeft zijn functie neergelegd en ook oud-premier Abdelilah Benkirane heeft gedreigd de PJD te verlaten als de regering mediwiet legaliseert.



In het buitenland lijkt vooral buurland Algerije zich achter de oren te krabben. De Algerijnse propagandamachine lijkt met de cannabis-kwestie een nieuw onderwerp te hebben gevonden om het anti-Marokko sentiment voort te blijven stuwen. Volgens Algerije leidt de Marokkaanse legalisering van cannabis tot instabiliteit bij buurlanden en de Sahel-regio.

Grote economische kans

De Marokkaanse regering liet eind december indirect weten bezig te zijn met de legalisering van mediwiet. Marokko stemde vóór internationale herclassificering van cannabis door de medicinale eigenschappen van de plant te erkennen. Marokko was het enige UNODC-lid in de MENA-regio (Noord-Afrika en het Midden-Oosten) dat "ja" stemde en was slechts één van de twee Afrikaanse landen die dat deden. Zuid-Afrika stemde vóór, alsook Nederland. Algerije, Bahrein en Egypte hebben tegen de beslissing gestemd.



Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het areaal waarop de plant word verbouwd gedaald van 134.000 hectare in 2003 naar 47.000 in 2015.

Het Noord-Afrikaanse land kan aanzienlijke voordelen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product. Het land bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag.

© MAROKKO.NL 2021