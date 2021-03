Brazilië meldt record van 1910 coronadoden in een dag

In Brazilië zijn in een etmaal 1910 mensen overleden aan het coronavirus, een recordaantal.

Het vorige record van 1641 sterfgevallen werd een dag eerder gevestigd. In totaal zijn in Brazilië bijna 260.000 mensen bezweken aan Covid-19. Daarmee neemt het land wereldwijd de tweede plaats in. In de VS zijn het er ongeveer twee keer zoveel.

Het aantal besmettingen steeg met bijna 72.000, waarmee het totaal in het land van 212 miljoen inwoners komt op meer dan 10,7 miljoen.

Ziekenhuizen

Eerder werden de ziekenhuizen in de noordelijke stad Manaus overweldigd door de toestroom van patiënten. Nu dreigt het zorgstelsel ook in steden als Sao Paulo overbelast te raken. In sommige regio’s worden lichamen in koelcontainers bewaard.

De rechts-populistische president Jair Bolsonaro heeft het virus en de pandemie sinds de uitbraak in het land volgens critici niet serieus genomen.

© ANP 2021