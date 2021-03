BCIJ: Jihadisten Sahel-regio grootste bedreiging voor Marokko

Jihadistische groeperingen in de Sahel-regio vormen de grootste militaire dreiging voor Marokko.

Dat meldt Cherkaoui Haboub, hoofd van het Centraal Bureau voor Gerechtelijk Onderzoek (BCIJ) tegenover persbureau Reuters.

Volgens Haboub houdt de terreurdreiging aan zolang er terreurgroepen zijn die sympathisanten online rekruteren en trainen, waaronder Daesh in de Sahara.

Haboub merkte op dat Marokko in het afgelopen decennium slechts één grote terreuraanslag heeft meegemaakt, de moord op twee Scandinavische toeristen in Imlil in 2018. Desondanks maakt de ligging van het Noord-Afrikaanse land het tot doelwit voor de terreurgroepen uit de Sahel.



Volgens gegevens van BCIJ wijzen de cijfers op een aanhoudend terreurrisico in Marokko, vooral door de aanwezigheid van terreurgroep Daesh, wiens opkomst zorgde voor een golf van jihadistische activiteiten in heel Afrika, zelfs nadat de bolwerken van de terreurgroep in het Midden-Oosten uitdunden.

Sahel-regio

Het hoofd van de anti-terreurafdeling van BCIJ Mohamed Nifaoui waarschuwde vorige maand al voor het gevaar van terroristische organisaties die pogen te profiteren van kwetsbare veiligheidssituaties in de regio ten zuiden van de Marokkaanse Sahara.



De Sahel-regio ligt tussen de Sahara en de Soedanese savanne en omvat verschillende delen van Senegal, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Algerije, Niger, Nigeria en reikt zo ver naar het oosten als Eritrea en het noorden van Ethiopië.

De situatie in het gebied is afgelopen jaar verslechterd met toenemende activiteit van terreurorganisaties Al-Qaeda en Daesh. De wapensmokkel in de uitgestrekte onbewaakte gebieden in de regio gaat hand in hand met de georganiseerde misdaad en werkt ondersteunend voor strijders die lid zijn van bijvoorbeeld het separatistische Polisario-Front.



Het rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties beschrijft de veiligheidsomstandigheden in de Sahara-Sahel-regio als "extreem onstabiel".

Daesh

De Marokkaanse regering is ook bezorgd over de terugkeer van Marokkaanse staatsburgers die zich hadden aangesloten bij Daesh in het Midden-Oosten. Volgens Haboub verhuist een groot deel naar de Sahel-regio na terugkeer uit het Midden-Oosten.



Van de 1.645 Marokkanen die zich hebben aangesloten bij jihadistische groeperingen in Syrië en Irak, stierven er 745 bij zelfmoordaanslagen of in de strijd, merkte Habboub op. De meerderheid vocht voor Daesh.

Van de overlevenden zijn 270 teruggekeerd naar Marokko en daarvan werden 137 vervolgd. Haboub merkte op dat 288 vrouwen (en 391 minderjarigen) naar het Midden-Oosten zijn afgereisd om zich te herenigen met hun echtgenoot.



Ondanks de aanhoudende terreurdreiging heeft Marokko het goed gedaan. Volgens de 2020 Global Terrorism Index is Marokko het vierde veiligste land in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) en het 36e veiligste land ter wereld, wat betreft het risico op terroristische aanslagen.

Desondanks is Marokko geclassificeerd als 'risicoland' op basis van onderzoek van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

