Lightning Handshake: Militaire oefening tussen de VS en Marokko

In de eerste week van maart voeren de Verenigde Staten en Marokko een militaire maritieme oefening uit.

De USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKE CSG) nam deel aan trainingsoperatie Lightning Handshake, een trainingsoefening tussen de Verenigde Staten (VS), de Marokkaanse Koninklijke Marine (MRM) en de Koninklijke Luchtmacht (FRA).

De oefening is gericht op het verbeteren van de interoperabiliteit tussen de Amerikaanse en Marokkaanse marines op verschillende verdedigingsgebieden, waaronder oppervlakteaanvallen, onderzeebootbestrijding, lucht-op-zee-aanvallen en gecombineerde logistieke ondersteuning en operaties, aldus een verklaring van de ambassade van de VS in Marokko.

"Namens de matrozen die zijn toegewezen aan CSG IKE, is het een eer om deel te nemen aan deze historische bilaterale maritieme oefening, ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van een duurzaam partnerschap met Marokko", zei vice-admiraal Scott Robertson, commandant van de IKE CSG.



"Oefeningen zoals de Lighting Handshake versterken de fundamenten van onze interoperabiliteit en de voortdurende ondersteuning van onze langdurige inzet voor veiligheid in de regio.", aldus Robertson.

Lightning Handshake 2021 vergroot het samenwerkingsvermogen van de Amerikaanse en Marokkaanse zeestrijdkrachten om "veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden en de stabiliteit in de regio te vergroten", aldus de verklaring.

