VN: 10 mei wordt voortaan Internationale Argandag

De Verenigde Naties (VN) heeft 10 mei voortaan uitgeroepen tot Internationale Argandag (International Day of Argania).

Marokko had er bij de VN op aangedrongen een internationale dag in te stellen die de belangrijke rol van de arganboom erkent.

In het ontwerpresolutie dat deze week door Marokko werd ingediend werd vooral gewezen op de belangrijke rol van de arganboom bij het creëren van banen in landelijke gebieden. Het voorstel beoogt de handel, duurzame groei en productie van argan en zijn derivaten te bevorderen.

De resolutie is aangenomen in overeenstemming met de Agenda 2030 van de VN voor duurzame ontwikkeling, die tot doel heeft armoede uit te bannen. Het Noord-Afrikaanse land riep tevens de internationale gemeenschap op om meer inspanningen te leveren om arganbomen te behouden.



Marokko de grootste internationale exporteur van arganproducten. Arganbomen bedekken meer dan 71% van de Souss-vallei in het zuidwesten van Marokko. Argan is een populair ingrediënt in cosmetica, haar- en huidverzorging.

De verkoop van argan-gerelateerde producten zoals medicijnen en cosmetica zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de economie van de regio Souss-Massa. In de arganindustrie zijn meer dan 17.500 bedrijven actief. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) hebben de meeste plattelandsbedrijven vooral lokale vrouwen in dienst.

© MAROKKO.NL 2021