Zeker elf militairen dood door crash Turkse helikopter

Een crash van een legerhelikopter in het zuidoosten van Turkije heeft het leven van zeker elf militairen geëist.

Twee van hen overleden in een ziekenhuis nadat ze daar met twee andere gewonden heen waren gebracht. Het ongeluk gebeurde in de provincie Bitlis, meldde het Turkse ministerie van Defensie.

Het ging om een Cougar-helikopter waarmee het contact een half uur na het opstijgen werd verloren. Het wrak is gevonden na een zoektocht met onder meer drones. Onder de doden is een luitenant-generaal. De EU, de VS en de NAVO hebben hun condoleances overgebracht aan de bondgenoot.

De militaire vleugel van de verboden Koerdische partij PKK claimt het toestel te hebben neergeschoten, melden Koerdische media. Turkije houdt het op een ongeluk. Op tv-beelden van de plek van de crash is te zien dat het zicht door het barre weer erg slecht is in de bergachtige regio.



De Turkse strijdkrachten voeren al jaren militaire operaties uit tegen Koerdische milities in het zuidoosten van het land.

In 2017 stortte een legerhelikopter neer in de zuidoostelijke provincie Sirnak waardoor dertien militairen omkwamen.

