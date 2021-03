VS kondigen nieuwe handelssancties tegen Myanmar aan

De Verenigde Staten hebben donderdag (lokale tijd) nieuwe handelssancties aangekondigd tegen Myanmar als reactie op de staatsgreep van het leger begin februari.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft nieuwe beperkingen opgelegd voor de export naar Myanmar. Deze beperkingen houden in dat de export van bepaalde "gevoelige" voorwerpen strenger gecontroleerd wordt. Om wat voor items het precies gaat, is onbekend.

Daarnaast zijn de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken op een zwarte lijst gezet. De VS houden de ministeries verantwoordelijk voor de staatsgreep.

De Amerikaanse regering kondigde maandag al aan de komende dagen met "aanvullende acties" te komen als reactie op het recente geweld van de staatsgreep in Myanmar. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei een dag eerder bezig te zijn "om extra kosten op te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor deze recente uitbraak van geweld en de staatsgreep".



Het Myanmarese leger greep op 1 februari de macht in het land. Regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere belangrijke politici werden in detentie geplaatst. De partij van Suu Kyi wordt door het leger beschuldigd van fraude bij de parlementsverkiezingen van eind vorig jaar, hoewel daar volgens de nationale kiescommissie geen bewijs voor is.

Sinds de staatsgreep in Myanmar zijn bij de protesten in het land al 54 doden gevallen en 1700 arrestaties verricht. Woensdag werden volgens de Verenigde Naties 38 demonstranten gedood. Dat was de dodelijkste dag sinds het begin van de massale demonstraties tegen de coup.

Washington legde de militaire leiders van Myanmar eerder al financiële sancties op vanwege de staatsgreep.

